Lautaro Martinez e Frattesi, primo passo verso il rientro: le novità!

Gli unici due calciatori ancora fuori dalla disponibilità di Simone Inzaghi sono Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Dall’allenamento odierno dell’Inter, all’indomani del pareggio con la Lazio, arrivano novità in merito al loro recupero.

RECUPERO IN CORSO – L’assenza di Lautaro Martinez e Davide Frattesi si è sentita e non poco contro la Lazio. Nonostante l’Inter sia andata due volte in vantaggio – entrambe poi rimontate dai biancocelesti – l’offensiva nerazzurra non è apparsa abbastanza efficace. I due, che sono tra i più decisivi in partite di questo genere, sono rimasti ancora fuori dalla disponibilità di Simone Inzaghi perché alle prese con gli infortuni. Dall’allenamento tenutosi questa mattina ad Appiano Gentile, però, arrivano buone notizie sulle loro condizioni.

Lautaro Martinez e Davide Frattesi, a che punto è il recupero? Le novità dall’allenamento dell’Inter

LE ULTIME NOVITÀ – I cancelli di Appiano Gentile si sono riaperti questa mattina, accogliendo un’Inter che si lecca le ferite dopo il risultato beffardo ottenuto contro la Lazio. Come riferisce Matteo Barzaghi su Sky Sport, quello odierno è stato il classico allenamento post-partita, col gruppo di Inzaghi diviso in due a seconda di chi ha giocato la sfida di San Siro di ieri sera. Lautaro Martinez e Davide Frattesi si sono allenati ancora a parte, ma sul campo. Un buon segnale, questo, in vista della gara – calendarizzata per venerdì – contro il Como. Il progetto nerazzurro sembrerebbe quello di riavere a disposizione, almeno per la panchina, i due calciatori. Poi spetterà a Inzaghi l’ultima decisione sul loro impiego: non è escluso, infatti, che l’attaccante e il centrocampista possano mettere qualche minuto nelle gambe nell’ultima gara di campionato in vista del gran finale in Champions League.