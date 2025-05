Lautaro Martinez e Frattesi scalpitano! Poi il punto sugli altri 2 per la finale – Sky

Andrea Paventi, presente all’esterno dalla Pinetina, in diretta a Sky Sport ha comunicato quello che sarà il programma settimanale dell’Inter verso la finale di Champions League contro il PSG. L’inviato al seguito dei nerazzurri aggiorna anche le condizioni di Lautaro Martinez, Davide Frattesi e Benjamin Pavard.

SALTO – Andrea Paventi, in diretta da Appiano Gentile, ripercorre a Sky Sport le varie tappe che hanno portato l’Inter alla finale di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio: «La squadra ha fatto salto di qualità. Dopo aver passato la prima fase della Champions League brillantemente, battendo avversari forti come Arsenal, Monaco e Lipsia, c’era la sensazione all’interno di dover alzare comunque un po’ il livello nella seconda fase. E l’Inter lo ha fatto perfettamente: ha impostato le partite in maniera autorevole, con il salto di qualità che serve per arrivare in fondo alla Champions League. I 15 gol fatti nelle 6 partite ad eliminazione diretta rappresentano come l’Inter ha trovato quello che serviva. Scalinata quasi completa, manca ultimo gradino. A Monaco servirà gara da raccontare ai nipoti».

Inter, il programma della squadra verso la finale contro il PSG: Lautaro Martinez e Frattesi bene

PROGRAMMA – Paventi spiega quello che sarà il piano settimanale dell’Inter verso la finalissima contro il PSG: «Programma che si svilupperà qui ad Appiano, almeno fino alla giornata di venerdì. Domani c’è la finestra dedicata ai media e alla stampa. Parleranno in tanti, e ci sarà l’allenamento a porte aperte da poter seguire per intero. Fissate sedute di allenamento tutti i giorni, domani di pomeriggio e nei giorni successivi di mattina. Venerdì l’Inter si sposterà a Monaco. Alla vigilia della finale parlerà Simone Inzaghi con 2 giocatori, poi ci sarò primo allenamento all’Allianz Arena. Rifinitura sabato mattina».

CONDIZIONI – Infine Paventi aggiorna la tabella di recupero dei giocatori dell’Inter verso la finale. Buone notizie da parte dell’inviato: Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Migliora anche la caviglia di Benjamin Pavard: «Lautaro e Frattesi stanno bene. Non sono entrati contro il Como perché non c’era la necessità di rischiarli. Il programma di recupero di Lautaro Martinez è stato accelerato inizialmente per permettergli di essere in campo nella semifinale di ritorno, dopo di che si è proceduto con più cautela, senza creare sovraccarichi. Programma di 15 giorni, da domani si vedranno benefici di questo lavoro. Lautaro scalpita, così come Frattesi. Problema addominale è stato superato. Pavard sta meglio con la caviglia, dovremmo rivedere domani in campo sia lui che Zielinski».