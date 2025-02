Lautaro Martinez, la Figc ha l’audio. Che succede? 2 scenari – CdS

La Figc avrebbe trovato l’audio sulla presunta bestemmia pronunciata da Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter. Adesso ci sono due scenari.

AUDIO – Giorni di ricerche per la Figc e il procuratore Chinè, che dopo aver setacciato i filmati di DAZN e non solo, avrebbe trovato l’audio che incastrerebbe Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, preso dall’adrenalina e dall’amarezza nel post immediato di Juventus-Inter, avrebbe pronunciato un’espressione blasfema. Ma inizialmente, il Giudice Sportivo non lo ha punito per mancanza di prove audio. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare.

Due scenari per Lautaro Martinez con la Figc dopo la presunta bestemmia

PROVE E SCENARI – Come scrive il Corriere dello Sport, la presenza dell’audio in queste situazioni è fondamentale per capire se il giocatore ha bestemmiato o meno. Anche perché è abbastanza plausibile, senza audio, scambiare il termine Dio per “zio”. In ogni caso, la Figc è molto stringente su questo, tant’è che ogni settimana un proprio collaboratore è chiamato a guardare ogni partita per verificare l’eventuale pronuncia di espressioni blasfeme ed imprecazioni. E nel caso in cui la bestemmia fosse andata in onda, l’ispettore l’avrebbe annotato e sarebbe stato subito inoltrato un fascicolo al giudice sportivo. Non nel caso di Lautaro Martinez, vista la mancanza di prove audio. Adesso per Lautaro ci sono due scenari: o patteggiare accordandosi con la Figc con una multa (ci sono precedenti) oppure non accettare la multa. In questo secondo caso, Lautaro Martinez sarebbe deferito e andrebbe a processo. PS: per Napoli nessun problema.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia e Giorgio Marota