Lautaro Martinez, festa per il suo ritorno all’Inter! Parte la caccia al Napoli – CdS

Lautaro Martinez ieri sera è sbarcato a Milano insieme a tutta la sua famiglia dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina. Secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, l’attaccante è atteso ad Appiano Gentile. Ad attenderlo ci sarà una festa di tutti i compagni al completo dopo la sua grande conquista. Ma l’obiettivo concreto si chiama Napoli.

DOPO LA COPPA – Questa mattina ad Appiano Gentile l’accoglienza per Lautaro Martinez sarà particolare. Campione del Mondo con l’Argentina appena due settimane fa, ha festeggiato in Qatar, ha festeggiato in patria e anche a Bahia Blanca, e un riposo di circa dieci giorni. Ieri sera il suo ritorno a Milano (dopo aver già parlato con mister Simone Inzaghi) insieme a tutta la sua famiglia, e questa mattina sarà accolto e festeggiato da tutti i suoi compagni all’Inter. L’attaccante però ha messo nel mirino la sfida contro il Napoli alla ripresa del campionato, una partita particolare per lui che non vuole assolutamente perdersi per nessun motivo al mondo. Chiaramente sarà difficile vederlo subito titolare considerati i pochi allenamenti. Ma averlo a disposizione anche solo in panchina sarà importante. Tra l’altro, proprio dalla panchina nel 2018 è subentrato nella sfida di San Siro contro i partenopei: partita bloccata sullo 0-0, iniziato il recupero arrivò la zampata del “Toro”. Da quel momento Lautaro Martinez ha segnato altri tre gol al Napoli.

PER RITROVARSI – Il suo ritorno all’Inter sarà decisivo anche per riaccendere le polveri dopo un Mondiale vinto non proprio da protagonista. Partito titolare con Lionel Scaloni, partita dopo partita ha perso la maglia da titolare a causa di un problema alla caviglia riscontrato in Nazionale. L’attaccante ha finito per avere un ruolo di secondo piano, cedendo la maglia da titolare a Julian Alvarez. L’entusiasmo dopo la vittoria del Mondiale non mancherà, ma questa volta dovrà trasformare la sua rabbia in gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno