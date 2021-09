Lautaro Martinez faro offensivo dell’Inter: raccolta eredità ‘pesante’

Lautaro Martinez è diventato il nuovo faro del gioco offensivo dell’Inter. L’argentino ha raccolto la pesante eredità lasciata da Lukaku: è pronto per essere il vero protagonista

EREDITA’ – Lautaro Martinez è diventato, in breve tempo, il centro nevralgico dell’attacco dell’Inter. L’argentino, dopo la partenza di Lukaku, aveva il compito di divenire il leader del reparto offensivo nerazzurro, stordito da una partenza così improvvisa e così importante. E l’argentino ha risposto presente: tre partite ed altrettanti gol in Serie A (mai così costante nel campionato italiano) ed una forma fisica strepitosa. A tutto ciò va certamente aggiunta l’imminente firma sul nuovo contratto, che dovrebbe legarlo all’Inter per i prossimi anni. L’argentino, quindi, si sta ritagliando sempre di più un ruolo da leader all’interno della rosa a disposizione di Inzaghi.

AMBIZIONI – Le ambizioni stagionali dell’Inter passano, inevitabilmente, dai gol di Lautaro Martinez. L’argentino, già decisivo lo scorso anno, è diventato ancora più importante nell’economia della squadra. È presumibile, infatti, che sarà lui a giocare la maggior parte delle partite da titolare, con Dzeko e Correa ad alternarsi come partner d’attacco. In attesa di capire se anche Sanchez riuscirà a dare un contributo concreto alla causa nerazzurra.