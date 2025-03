Lautaro Martinez esalta l’Inter: «Siamo tra i migliori al mondo». E sul River Plate!

Lautaro Martinez ha parlato dei successi ottenuti con la maglia dell’Inter, commentando poi i prossimi impegni del Mondiale per Club.

LA SITUAZIONE – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a DAZN in vista del Mondiale per Club che dovrà disputare l’Inter. Dopo un’anticipazione diffusa in giornata (che potete trovare qui), sul canale Youtube di DAZN è stata trasmessa l’intervista integrale, nella quale il Toro argentino si è anche espresso sui trionfi fin qui ottenuti con i nerazzurri. Di seguito il suo commento: «Abbiamo vinto tanto negli ultimi anni, l’ultimo trofeo è stato speciale per noi perché abbiamo conquistato la seconda stella battendo i nostri rivali del Milan. Grazie a Dio ci siamo riusciti, ciò rimarrà nella storia. Ciò rende l’Inter uno dei migliori club italiani e del mondo. Noi lo porteremo sempre in alto».

Lautaro Martinez sugli impegni del Mondiale per Club dell’Inter

IN CASA – Lautaro Martinez ha poi proseguito indicando le sue emozioni in vista della sfida del Mondiale per Club contro il River Plate: «L’Inter dovrà prepararsi al meglio per quella partita. Loro dovranno prendersela seriamente come noi, come fosse una finale. Ciò vale per tutti le sfide, occorrerà dare tutti il massimo perché li conosciamo, ho compagni di Nazionale che giocano nel River Plate. I tifosi saranno con noi negli Stati Uniti».

SUGLI USA – Lautaro Martinez ha in seguito aggiunto: «Ci sono tante stelle in quel campionato. Penso al mio compagno di Nazionale Lionel Messi, ma anche ad altri grandi giocatori che hanno fatto crescere il calcio nel Paese. Io sono stato negli USA in vacanza, dopo la vittoria della Coppa America, per cui ho potuto constatare che si tratta di un Paese con una cultura simile e al contempo diversa da quella argentina. Ci sono molte similitudini coi sudamericani».