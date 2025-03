Lautaro Martinez emozionato: «Do il massimo! Io così al Mondiale»

Lautaro Martinez emozionato e in lacrime nel ricordare il Mondiale del 2022 vinto con la sua Argentina. Il capitano dell’Inter racconta quei momenti complicati con una caviglia sottosopra.

CAPITANO IN LACRIME – Nella giornata di domani uscirà il film “In arte Lautaro” prodotto da Inter Media House. Dopo il breve spezzone legato alla vittoria della seconda stella, il club, tramite il proprio canale YouTube, ha lanciato un altro spezzone con alcuni dichiarazioni del Toro che fanno riferimento al Mondiale del 2022. Un Lautaro Martinez in lacrime e molto emozionato racconta in questo modo quella vittoria lì: «Vincere il Mondiale è sempre speciale, bello e sempre difficile. Ho sempre dato il massimo e a volte queste cose non si vedono. Sono arrivato a giocare con una caviglia così perché ho voluto sempre stare in campo e ho voluto sempre allenarmi. E per me essere mancato al Mondiale in Russia ed essere arrivato al Mondiale in Qatar con una caviglia così non era il massimo (visibilmente emozionato, ndr). Sono così, do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva. Vivo così con i miei figli a livello personale e anche al livello calcistico la penso così. Tutto qua». Il capitano nerazzurro esempio dentro e fuori dal campo.