Lautaro Martinez e Dumfries, Inter sorride a metà: i tempi di recupero

Dopo gli esami strumentali effettuati questa mattina, l’Inter ha ricevuto aggiornamenti importanti sulle condizioni di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, due tra i giocatori più attesi al rientro dopo la sosta per le nazionali. Se per l’argentino le notizie sono in parte rassicuranti, la situazione dell’olandese appare più complicata, con tempi di recupero più lunghi.

SI FERMA IL CAPITANO – Il responso medico per Lautaro Martinez ha evidenziato un risentimento muscolare, ma il processo di guarigione è già in corso. L’attaccante argentino salterà sicuramente la ripresa del campionato contro l’Udinese, con l’obiettivo di tornare a disposizione per una delle due partite successive: la semifinale di Coppa Italia contro il Milan o la sfida contro il Parma in Serie A. Lo staff medico nerazzurro procederà con cautela per evitare ricadute.

Dumfries, tempi di recupero più lunghi dopo l’infortunio

PARTITA NEL MIRINO – Situazione più delicata per Denzel Dumfries. Gli esami hanno confermato una distrazione al bicipite femorale, un infortunio che richiederà più tempo per il completo recupero. L’esterno olandese non sarà disponibile per le prossime gare e l’Inter spera di riaverlo a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.