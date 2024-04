Lautaro Martinez a secco? Due stimoli in vista di Udinese-Inter

Lautaro Martinez viene da quattro partite consecutive senza gol in Serie A. Cinque se includiamo anche la Champions League. Ma in vista di Udinese-Inter di lunedì (ore 20.45) ha due stimoli, provenienti dalla statistica e dalla cabala.

CALO FISIOLOGICO – 23 gol in 27 presenze nella Serie A 2023/24. 26 in 38 considerando tutte le competizioni. Questo è il bottino di Lautaro Martinez in questa stagione. In cui supera i 100 gol nel campionato italiano, diventando per giunta l’ottavo miglior marcatore nella storia dell’Inter. Numeri sensazionali quindi per il capitano nerazzurro. Che tuttavia sta vivendo un momento di flessione, dato che l’ultima rete risale al 28 febbraio scorso, il momentaneo 2-0 nel poker all’Atalanta. Da lì cinque gare senza gol, includendo pure il ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Eppure lui e i tifosi non hanno nulla di cui preoccuparsi in vista di Udinese-Inter (posticipo di lunedì alle 20.45). Non solo perché i nerazzurri continuano a segnare, ma anche per due motivi precisi.

DESTINO INCROCIATO – Il calendario dell’Inter vede altre otto partite da qui alla fine della stagione. Pertanto Lautaro Martinez ha tutto il tempo per segnare altri 6 gol. Non solo per perfezionare il suo record stagionale (28 reti la scorsa annata). Ma anche per raggiungere e superare Istvan Nyers, al settimo posto nella classifica all time dei cannonieri nerazzurri con 133 reti. E quale miglior occasione di riprendere questa rincorsa in Udinese-Inter di lunedì, visto il feeling coi friulani. Lautaro Martinez arriva infatti da tre anni consecutivi in gol nel ritorno contro l’Udinese. Che erano anche le uniche reti del Toro contro i bianconeri, fino all’andata di quest’anno in cui chiuse i conti nel 4-0 di San Siro del 9 dicembre. Una fortunata coincidenza che crea ottime aspettative in vista della gara di lunedì.