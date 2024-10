Lautaro Martinez: «Due i gol per me più importanti. Ciliegina? Champions League!»

Lautaro Martinez si è raccontato parlando delle emozioni vissute per essere stato inserito nella top 7 del pallone d’oro, dei successi vissuti in maglia nerazzurra e delle sue ambizioni future.

IL RICONOSCIMENTO – Lautaro Martinez ha concesso un’intervista a Icon Magazine su vari temi concernenti la sua carriera all’Inter e il suo futuro. Il capitano dell’Inter ha indicato le sue sensazioni per essere stato inserito tra i primi 7 nella classifica del pallone d’oro: «Penso che sia il riconoscimento a una grande stagione con la mia Nazionale, dato che ho vinto la Copa America, e con il club, considerando lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana con l’Inter. Ciò vale anche dal punto di vista personale: sono stato il miglior marcatore di entrambe le competizioni, oltre a essere stato nominato miglior giocatore della Serie A».

Lautaro Martinez sulla sua crescita con l’Inter e sui suoi obiettivi futuri

LA MATURAZIONE – Lautaro Martinez ha poi proseguito soffermandosi su quanto l’approdo all’Inter sia stato importante per la sua definitiva crescita. Questo il suo commento in merito: «Dal mio arrivo in Italia sono maturato sia come uomo che come calciatore. Sono arrivato in Italia quando avevo circa vent’anni. In questi sei anni sono diventato padre e marito. Questo mi ha permesso di crescere anche come calciatore, arrivando ad essere con grande orgoglio capitano dell’Inter. Il mio gol del cuore? Io sceglierei due: quello dell’ultima finale di Coppa America e quello nel derby contro il Milan nella semifinale di Champions 2022-2023».

GRANDE OBIETTIVO – Infine, Lautaro Martinez ha posto l’accento sul suo grande sogno da realizzare con la maglia dell’Inter: «Ho avuto la fortuna di vincere già tanto con la mia Nazionale e con il mio club, ma punto sempre ad arricchire ulteriormente la mia bacheca. Sicuramente vincere la Champions e farlo da capitano sarebbe una bella ciliegina».