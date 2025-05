Lautaro Martinez, da dubbio a certezza di Inter-Barcellona? Filtra una possibilità!

Lautaro Martinez il grande dubbio di Inter-Barcellona: filtra un’ipotesi assolutamente positiva alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League.

QUANTI RIENTRI? – Dopo lo spettacolo di Montjuïc Inter e Barcellona si preparano a un nuovo scontro. Questa volta sarà un San Siro tutto esaurito ad ospitare il secondo round della semifinale di Champions League. Alla vigilia dello scontro cruciale Simone Inzaghi spera di poter avere un destino simile a quello del suo avversario Hans-Dieter Flick, cioè recuperare il preziosissimo attaccante titolare. La notizia dell’ultima ora, infatti, è che Robert Lewandowski farà parte dei disponibili dei catalani domani sera. Adesso ci si chiede se sarà così anche per Lautaro Martinez, che proprio all’andata della semifinale di Champions League è rimasto vittima di un affaticamento muscolare.

Lautaro Martinez, a che punto è il recupero? Le sensazioni alla vigilia di Inter-Barcellona

NOVITÀ A SORPRESA? – La situazione per i due attaccanti è molto diversa, considerando che Lewandowski – fermo ai box da circa metà aprile – ha avuto molto più tempo a disposizione per recuperare dal problema. Rispetto, invece, a Lautaro Martinez, che è reduce ancora da un solo allenamento – svolto a parte, nella giornata di ieri. La seduta di rifinitura alla vigilia di Inter-Barcellona dirà molto di più sulle sorti dell’argentino, che vuole a tutti costi essere al fianco della sua squadra per provare a compiere l’impresa. Intanto, le sensazioni che filtrano dal centro sportivo nerazzurro appaiono più che positive. Se finora, infatti, il dubbio risiedeva tra il totale forfait dell’attaccante e la presenza in panchina, adesso la situazione cambia radicalmente in positivo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, infatti, Lautaro Martinez insegue addirittura una maglia da titolare. Il messaggio lanciato sui social dall’argentino, a questo punto, trova un significato particolare. E Inzaghi, quindi, potrebbe essere pronto a stupire con una mossa a sorpresa.