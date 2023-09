Lautaro Martinez, dopo l’Italia l’Europa: la Lauto-Crazia è già in atto

Lautaro Martinez è pronto a prendersi l’Europa dopo aver conquistato l’Italia. La Lauto-Crazia vuole spargersi a macchio d’olio su tutto il continente

RICONOSCIMENTO − Lautaro Martinez figura nella lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro. Un riconoscimento non da poco per l’attaccante argentino, che lo scorso anno ha chiuso con 28 reti e 11 assist in 57 partite complessive. A ciò bisogna aggiungere la vittoria del Mondiale con l’Argentina, i due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e la finale di Champions League raggiunta con la maglia dell’Inter. Il Toro è ormai una certezza non solo in Italia, ma anche in Europa. E anno dopo anno scala le gerarchie per ritagliarsi un prestigioso spazio nell’Olimpo dei grandi attaccanti. La Lauto-crazia è già in atto. L’avvio di stagione è più che promettente: cinque gol nelle prime tre partite e capocannoniere indiscusso della Serie A. In Europa ha fatto meglio di lui, nei top cinque campionati, soltanto sua maestà Erling-Braut Haaland, arrivato a quota sei reti dopo quattro partite. Lautaro Martinez tiene il passo.

Lautaro Martinez, imporsi definitivamente in Europa

IL GRANDE SALTO − Partenza sprint per il Toro di Bahia Blanca, quest’anno ancor più responsabilizzato grazie alla fascia sul braccio. Lautaro Martinez è il leader della sua Inter, punto di riferimento sia dentro che fuori. Tutto ruota attorno alla forza tecnica e alle capacità motorie del campione del Mondo 2022. Cinque reti di pregevole fattura in questo primissimo scorcio di stagione. Un ottimo antipasto prima del vero grande tour de force della stagione che inizierà subito dopo la sosta. Dal 16 in avanti, l’Inter giocherà sette in partite in 23 giorni. Serie A e Champions League, tutto insieme. Una grande scorpacciata di calcio e di appuntamenti col numero 10 pronto a prendersi la squadra sulle spalle. Ed è proprio in Europa, nel paese dei balocchi, dove Lautaro Martinez è chiamato al salto definitivo: quello propedeutico per passare da grande attaccante a campione senza mezze misure. In Champions League il suo score è di: cinque gol nella stagione 19/20, un gol a testa in quelle 20/21 e 21/22 e tre nell’ultima 22/23. A 26 anni, è tempo che la Lauto-crazia si imponga anche d’Oltralpe.