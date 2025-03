Lautaro Martinez: «Dopo il primo scudetto mi arrivarono tante offerte!»

Lautaro Martinez, nel film dedicatogli dall’Inter, ha ricordato anche i suoi gol più importanti nei primi anni di carriera a Milano.

PRIMI GOL IMPORTANTI – Lautaro Martinez ha detto: «Il gol contro il Napoli fu al 90′, la partita era l’ultima prima della sosta. Vivevamo un periodo difficile come squadra, è stato pesante e forse il primo per me. Abbiamo fatto una grande partita, l’esultanza me la ricordo con la bandierina che ho rotto. Quando uno è abituato a fare gol e non riesce, il periodo diventa difficile. Prima andavo dallo psicologo, ora meno perché in questi momenti la famiglia ti aiuta a uscirne. Il primo derby non lo dimentico. Giocavamo fuori casa con i loro tifosi. Era un periodo dove non stavamo giocando bene, nello spogliatoio era difficile. Dal primo minuto abbiamo attaccato, ho fatto assist per Vecino e fatto gol su rigore. L’ho voluto calciare, è stato un momento bellissimo. Segnare è sempre bello, in un derby ha un sapore diverso. Tutto quello che la settimana prima si dice pesa. Ci sono derby importanti in Argentina e qui si vive in maniera simile. I tifosi sono caldi, lo stadio è sempre pieno e la settimana è speciale»

Lautaro Martinez, le radici e il primo scudetto!

PRIMO SCUDETTO – Lautaro Martinez non ha dimenticato il primo trofeo: «Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio. Mia nonna è stata la prima calciatrice di Bahìa Blanca, la mia famiglia era sportiva. La nonna mi accompagnava sempre agli allenamenti e alle partite, lei con freddo e pioggia era sempre la prima. Provo orgoglio e sono grato a lei. La doppietta nel derby del 2021 per lo scudetto è valsa tanto. Ci siamo resi conto che il campionato era nostro, giocavamo un calcio speciale. Difendevamo gol, non prendevamo gol, funzionavamo a memoria. Vincere il derby è stato fondamentale per il nostro percorso, poi vinsi il primo scudetto con l’Inter. Il Covid è stato complicato, giocare è stato difficile. Abbiamo lavorato tantissimo dopo esserci fermati. Volevamo festeggiare con tutta la gente, nella maniera diversa quello scudetto è stato speciale»

MERCATO – Lautaro Martinez ha svelato poi: «Dopo il primo scudetto arrivarono tante offerte per andare via, ma sono rimasto. Mi hanno fatto sentire sempre a casa, la mia famiglia si è innamorata di Milano e dovevo tanto alla società. Il progetto in quel momento era importante, dopo questo trofeo infatti ne sono arrivati altri. Per me quello ha significato che avevo fatto la scelta giusta. Era quello che volevo, ossia vincere ancora con l’Inter. La Supercoppa e la Coppa Italia mancavano da tanto, sono stato orgoglioso»