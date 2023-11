Lautaro Martinez domina in Italia! In Europa? Al passo dei top − CdS

Lautaro Martinez sta vivendo una stagione incredibile con 12 gol in 11 partite di campionato, 14 complessivi in 15 partite. In Italia domina e in Europa scala posizioni.

SCALATA − Nella classifica dell’ultimo Pallone d’Oro si è classificato al ventesimo posto, in quanto è stata considerata l’ultima stagione, peraltro la più importante e prolifica per Lautaro Martinez. Ma ora il Toro sta acquisendo sempre più un livello di crescita spaventoso. In Italia non ha eguali ed è diventato un assoluto dominatore. Sono 12 in 11 partite le reti messe a referto, il doppio dei suoi rivali (Giroud, Lukaku e Osimhen fermi a sei). Complessivamente in questo avvio di stagione ha segnato 14 gol in 15 partite. Il capitano nerazzurro è lì al passo con i grandi d’Europa. E se ad oggi solo Mbappé, Haaland, Kane e Bellingham possono dirsi superiori a lui, con tutti gli altri, il Toro ha già ridotto se non annullato il gap. Secondo il Corriere dello Sport, oggi Lautaro Martinez è superiore ai vari Salah, Lewandowski, Vinicius e Julian Alvarez.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi