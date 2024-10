Lautaro Martinez dolorante dopo Inter-Stella Rossa? La situazione oggi e le parole di Inzaghi

Lautaro Martinez è uno dei protagonisti di Inter-Stella Rossa, partita vinta 4-0 in Champions League. Dopo la partita, c’è stato un attimo di preoccupazione tra i tifosi nerazzurri per le condizioni dell’attaccante argentino. Dopo la partita, Simone Inzaghi ha chiarito tutto. Ecco la sua condizioni oggi in vista del prossimo impegno.

CONDIZIONE RITROVATA – Lautaro Martinez non ha giocato titolare Inter-Stella Rossa, ma è entrato a partita in corso trovando anche un gol importantissimo per lui e tutta la squadra, dopo il gol ritrovato anche in campionato contro l’Udinese. Al termine della partita, però, c’è stata un po’ di preoccupazione da parte di Inzaghi e dei tifosi, che hanno visto il capitano nerazzurro toccarsi in particolare la coscia. Le telecamere hanno catturato il momento in cui lo stesso allenatore si è avvicinato al capitano dell’Inter per chiedergli come si sentisse. La preoccupazione è cresciuta rapidamente, dato che Lautaro Martinez è un giocatore cruciale per gli equilibri della squadra, non solo per il suo incredibile contributo in fase realizzativa ma anche per la leadership che esercita sul campo. Inzaghi ha voluto immediatamente rassicurare tutti, fornendo chiarimenti nella conferenza stampa post-partita.

Le condizioni di Lautaro Martinez e il chiarimento di Inzaghi

COSA SUCCEDE – Le parole del tecnico dopo la partita hanno dunque tranquillizzato tutti, spegnendo sul nascere eventuali preoccupazioni su un possibile infortunio del bomber argentino: «Ho visto nei minuti finali che si toccava la coscia, gli ho chiesto e mi ha detto che ha ricevuto una ginocchiata, quindi non dovrebbero esserci problemi». Per questo motivo già oggi il capitano nerazzurro sarà a disposizione in allenamento. Il prossimo appuntamento per l’Inter sarà sabato, quando i nerazzurri affronteranno il Torino in campionato. Con Lautaro pronto a rientrare pienamente in azione, l’obiettivo della squadra di Inzaghi sarà quello di continuare la striscia positiva e mantenere il primato in classifica. La sua presenza sarà fondamentale per tenere alta la pressione offensiva contro un avversario ostico come il Torino.