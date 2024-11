Lautaro Martinez, il digiuno a San Siro si fermerà? Chance Venezia

Lautaro Martinez avrà una grande chance per Inter-Venezia. Il Toro non riesce a segnare in campionato a San Siro da una vita.

CHANCE – Una chance da non lasciarsi scappare! Domenica sera l’Inter giocherà contro il Venezia a San Siro, nel match valido per l’undicesima giornata di campionato. Partita che arriverà a tre giorni da quella contro l’Arsenal in Champions League e a sette dallo scontro diretto con il Napoli di Antonio Conte. Chance fondamentale per la Beneamata, per tenere il passo, ma al contempo anche per Lautaro Martinez. Il Toro, fresco vincitore del Golden Foot, dopo il gol a Empoli va a caccia del secondo sigillo consecutivo. Il capitano argentino, che nel dopo partita di Empoli-Inter si è sfogato anche sulla settima posizione al Pallone d’Oro, sta piano piano ritrovando la sua forma ideale. Finora ha segnato quattro gol in Serie A e uno in Champions League. Ma la rete in campionato a San Siro manca addirittura dal 28 febbraio 2023. Praticamente una vita fa!

Lautaro Martinez e il digiuno in Serie A a San Siro dal febbraio 2023

UNA VITA – Lautaro Martinez non timbra in campionato con la maglia dell’Inter addirittura dal 28 febbraio 2023, partita che la Beneamata vinse con l’Atalanta con un netto 4-0 con le reti di Lautaro, Frattesi, Dimarco e Darmian. Dopo quella partita, difatti, è iniziato il lungo digiuno da gol del Toro, che si interruppe temporaneamente a Frosinone il 10 maggio sempre della passata stagione. Quest’anno, i primi gol li ha trovati a Udine, mentre a San Siro ha, sì ritrovato il gol, ma solamente in Champions League, contro la Stella Rossa. In campionato, ancora manca la timbratura del capitano. Contro il Venezia, che in difesa ha numeri horror, sarà un’opportunità da non lasciarsi scappare.