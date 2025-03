Lautaro Martinez torna sul derby della seconda stella: «90′ per scrivere la storia!»

Il club nerazzurro regala un altro piccolo spoiler del nuovo contenuto creato da Inter Media House: “In arte Lautaro”. Ecco un nuovo estratto delle dichiarazioni rilasciate da capitan Lautaro Martinez.

DAL DUMO – Lautaro Martinez è il protagonista del nuovo contenuto multimediale sviluppato da Inter Media House, che sarò integralmente disponibile il prossimo 21 marzo. Qualche giorno fa il club nerazzurro ha lanciato il format attraverso un piccolo estratto, proprio come fa anche pubblicando altre dichiarazioni del capitano nerazzurro. Per l’occasione l’argentino ha guardato Milano dall’alto del tetto del Dumo, dal quale afferma: «Per un calciatore la fascia al braccio è una cosa molto importante, e lo è ancora di più in un club come l’Inter. Arrivare qui, sul tetto del Duomo, per me che sono arrivato dall’Argentina è speciale».

I ricordi di Lautaro Martinez sul derby della seconda stella

ARRIVATI ALL’OBIETTIVO – Nella sua intervista ai canali ufficiali del club, Lautaro Martinez torna su uno dei momenti più emozionanti della sua carriera: il derby di Milano che ha regalato all’Inter la seconda stella. Ecco i ricordi che il capitano riporta a galla: «Tutte quelle emozioni sono arrivate nella mia testa quando l’arbitro ha fischiato. Siamo riusciti ad arrivare all’obiettivo che era quello principale: la seconda stella. In quel momento sentivo di dire ai miei compagni che eravamo a novanta minuti dallo scrivere la storia e così è stato. Anche ci abbiamo impiegato tantissimo tempo ad arrivare, io lo rifarei ancora».