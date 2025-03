Lautaro Martinez e de Vrij, cattive notizie alla vigilia di Inter-Feyenoord!

Dall’allenamento della vigilia di Inter-Feyenoord arrivano cattive notizie su Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. Di seguito tutte le novità sui due uomini di Simone Inzaghi.

ALLENAMENTO VIGILIA – Siamo alla vigilia di Inter-Feyenoord, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come di consueto, l’allenamento del giorno prima del match è aperto alla stampa che registra l’assenza in gruppo di Lautaro Martinez. Ovviamente la notizia non è delle migliori e non può che essere legata a qualche problema fisico del capitano nerazzurro. Stando a quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, l’attaccante argentino sta lavorando a parte per via di un affaticamento. Difficilmente, dunque, si vedrà in campo il Toro in occasione di Inter-Feyenoord di domani sera. Quello in attacco sarà uno dei cambi previsti da Simone Inzaghi per l’importante sfida di Champions League.

Non solo Lautaro Martinez, anche de Vrij a parte alla vigilia di Inter-Feyenoord

DUE ASSENZE – L’assenza di Lautaro Martinez in gruppo nell’allenamento della vigilia di Inter-Feyenoord non è l’unica, purtroppo. All’argentino si aggiunge anche Stefan de Vrij, che sta svolgendo il lavoro a parte. Possibile, dunque, anche l’assenza del difensore, preziosissimo nell’ultimo periodo nerazzurro ricco di infortuni. Il forfait del calciatore olandese, dunque, richiederà a Inzaghi ulteriori alternanze domani sera. La speranza è che entrambi possano recuperare il prima possibile, soprattutto in vista dello scontro diretto in campionato contro l’Atalanta previsto nel weekend.