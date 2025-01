Lautaro Martinez, da Inter-Empoli due regali: raggiunto Icardi!

Lautaro Martinez protagonista assoluto di Inter-Empoli. Il capitano e attaccante nerazzurro, segnando questa sera, ha raggiunto Mauro Icardi in una prestigiosa classifica.

NELLA STORIA – Lautaro Martinez è ufficialmente ritornato e la serata di Inter-Empoli lo conferma appieno. Il Toro ha spinto i nerazzurri alla vittoria, sbloccando la partita con una gol meraviglioso. Un destro terrificante a bucare le mani a Vasquez, portiere dei toscani. Con queste rete, Lautaro ha raggiunto quota 139 gol totali con la maglia dell’Inter, nonché il numero 111 in Serie A. Diventa il secondo miglior marcatore straniero all-time dell’Inter nel massimo campionato italiano. Raggiunto il connazionale Mauro Icardi. Ora davanti c’è solamente Istvan Nyers a quota 133. Ma per Lautaro Martinez serata trionfale, anche per un altro motivo.

Lautaro Martinez pure MVP di Inter-Empoli: meritatissimo!

IL MIGLIORE – La Serie A ha infatti nominato Lautaro Martinez Man Of The Match di Inter-Empoli. Un premio meritato per l’attaccante e capitano nerazzurro, che dopo una prima parte di stagione molto negativa è finalmente ritornato. Due gol di fila per lui, tre in totale nel 2025 dopo quello in finale di Supercoppa italiana contro il Milan nella finale di Riad. Con un Lautaro ritornato e un Marcus Thuram così, l’Inter può veramente regalarsi grandi soddisfazioni.