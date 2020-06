Lautaro Martinez, da Barcellona no a clausola. Inter, tre condizioni – Sky

Alessandro Sugoni, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter. Tiene banco la questione Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro corteggiato dal Barcellona.

NO CLAUSOLA – In casa Inter tiene banco la questione Lautaro Martinez. Questi gli aggiornamenti forniti da Alessandro Sugoni: «Il Barcellona, al momento, non sembra abbia la possibilità di pagare la clausola da 111 milioni a cui ha sempre fatto riferimento l’Inter. Quindi bisognerà passare per un’altra strada: servirà un’offerta convincente dei blaugrana e che il giocatore si esponga in prima persona per forzare il trasferimento. Inoltre, i nerazzurri, prima di cedere l’argentino vorrebbero avere in mano l’eventuale sostituto. Nessuna delle ipotesi al momento si è verificata. Solo allora partirà il mercato in attacco della squadra di Conte».