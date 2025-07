Lautaro Martinez, corsa e relax! Il capitano dell’Inter pronto a tornare – TS

Lautaro Martinez continua ad allenarsi nonostante i giorni di riposo. E come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’attaccante nerazzurro è pronto a fissarsi un obiettivo personale.

RELAX E LAVORO – Lautaro Martínez si sta godendo il meritato riposo, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte messicano, tra cieli limpidi e riflessi oceanici, scrive Tuttosport. Ma anche in vacanza, per lui relax non significa abbandonare la disciplina: la giornata inizia presto, alle 7 del mattino, con sessioni di allenamento in compagnia della moglie Augustina. Corsa, esercizi e sudore non mancano, come dimostrano le storie pubblicate sui social dall’attaccante dell’Inter. Lautaro Martinez vuole arrivare in perfetta forma ad Appiano Gentile per il 26 luglio, giorno del raduno della squadra agli ordini di Cristian Chivu. Il messaggio è chiaro: serve il massimo impegno per tornare subito ai vertici.

OBIETTIVO – Il suo obiettivo personale per la prossima stagione è quello di scalare ulteriormente la classifica dei migliori marcatori della storia nerazzurra. Nel mirino c’è Roberto Boninsegna, terzo con 171 reti, davanti a Mazzola (161) e Cevenini III (158). Lautaro è a quota 153 e, mantenendo l’attuale ritmo, può ambire seriamente a raggiungere — e forse superare — chi lo precede. Intanto, anche il clima nello spogliatoio sembra essersi rasserenato. Dopo il piccolo screzio con Marcus Thuram scoppiato a Orlando — e il like poco gradito alle parole di Calhanoglu — è tornata la sintonia tra i due. Oggi, sui social, Thuram prende bonariamente in giro il compagno argentino per le sue (presunte) scarse capacità natatorie.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati