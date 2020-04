Lautaro Martinez: “Coronavirus, manca meno per tornare. Buona...

Lautaro Martinez: “Coronavirus, manca meno per tornare. Buona Pasqua”

Lautaro Martinez ha espresso la sua visione della Pasqua di quest’anno su Instagram. L’attaccante dell’Inter, al centro dei rumors di mercato, sottolinea come manchi man mano sempre meno per tornare alla vita di sempre, in tempi di Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni e gli auguri a tutti i followers

FESTA E EMERGENZA – Lautaro Martinez parla della situazione relativa al Coronavirus con grande saggezza. L’attaccante conferma la necessità di restare a casa, poi fa gli auguri: “Oggi è una Pasqua speciale, diversa. Ma ci vuole sempre meno per tutti noi per tornare alle nostre vite normali, alle nostre vite quotidiane. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e le norme che le autorità dispongono. Restate a casa, buona Pasqua!”.