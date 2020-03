Lautaro Martinez: “Coronavirus, faccio un appello a tutti! Medici orgoglio”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez ha realizzato un video pubblicato dal portale spagnolo “Sport”. L’attaccante dell’Inter, dalla propria abitazione, fa un appello in merito al Coronavirus

APPELLO CORONAVIRUS – Le parole di Lautaro Martinez: «Ciao a tutti, faccio questo video per chiedervi, per favore, di restare a casa e avere coscienza di quello che sta succedendo nel mondo. Da parte mia, quello che sto vivendo in Italia è una situazione molto complicata e voglio mandare un messaggio a tutti per chiedervi per favore di restare a casa, non uscire e cercare di evitare il contatto con molte persone. Cercate di avere cura di voi stessi, di lavarvi le mani costantemente ed essere solidali con gli altri perché la situazione è realmente complicata. Dobbiamo fare il maggior sforzo possibile per per cercare che il virus non avanzi. Dobbiamo fare tutti insieme questo lavoro, chiedo la massima collaborazione. Voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri e tutto gli ospedali del mondo per il lavoro incredibile che stanno collaborando e facendo il loro lavoro. Per noi è un orgoglio incredibile. Auguro a tutti di non perdersi d’animo ed essere molto forti. Speriamo che tutti siano solidali».