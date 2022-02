Lautaro Martinez: «Copa America emozione unica. Gesto Toro? Vi spiego»

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha continuato la sua intervista parlando della vittoria della Copa America, della sua esultanza (e non solo).

ESULTANZA – Questa la seconda parte dell’intervista di Lautaro Martinez ad Inter Tv (vedi articolo). Così l’attaccante dell’Inter sulla sua esultanza. «Da dove nasce il Toro, questo gesto? Questo nasce prima con un compagno di squadra e poi è rimasto, l’ho continuato a fare. Se mi piace questo soprannome? Sì, mi piace. Me lo ha messo un compagno di squadra quando ero piccolo e poi è rimasto lì. Da 15 anni che che mi dico così, è rimasto e mi piace. Adesso esulto anche con il mate? Perché l’ho fatto con il Tucu l’ultima partita».

COPA AMERICA – Lautaro Martinez sulla vittoria della Copa America con la sua Nazionale, l’Argentina. «Mi stai facendo vedere foto che… emozioni uniche perché la Nazionale argentina era 28 anni che non alzava una coppa. Era il sogno pure di lui (Leo Messi, ndr) che era da tanto che stava con la Nazionale. Era il sogno nostro pure perché era un periodo difficile per tutto il mondo ma, da argentino, volevamo dare una gioia alla gente argentina per passare almeno un po’ il momento brutto dovuto alla pandemia. Dopo tanti anni alzare questa coppa al Maracanà, che per il Brasile è uno stadio storico, una coppa che si doveva giocare in Argentina sembrava scritto. Un bel ricordo». Ed ancora. «Ci sono tanti attaccanti che sono passati, ma non sono riusciti a vincere. Sono molto contento di aver contribuito a realizzare questo sogno per tutti gli argentini, dopo 28 anni di alzare questa coppa che era importante quest’anno. Lo abbiamo fatto con un gran calcio, con un gran spirito di squadra e con lui (Messi, ndr) che è la nostra bandiera che è importante».

MESSI – Lautaro Martinez su Leo Messi. «Lui è il migliore al mondo, e poi ha vinto sette (Palloni d’oro, ndr). Credo che questa Copa America per lui sua stata molto importante per vincere il settimo. E lui ha ringraziato tutti. Gli faccio i complimenti perché sette sono tanti».

FAMIGLIA – Lautaro Martinez sull’ultima foto in cui ci sono lui, la compagna Agustina e la figlia Nina. «Con questa mi viene da piangere perché è stato un anno difficile, però è la famiglia quella che è quella che sta dietro… (si commuove, ndr). Loro sono la mia vita perché ogni giorno che arrivo a casa ci sono loro lì sempre dietro. Sono la mia vita (si commuove ancora, ndr). Da quando è arrivata la mia bimba mi ha cambiato la vita. Sono maturato tanto fuori dal campo e dentro. Lei è una guerriera, è sempre dietro per non farmi cadere, ad essere sempre sul pezzo. E per un calciatore è importante la famiglia».