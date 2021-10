Lautaro Martinez, contatti medici Inter e Argentina sulle sue condizioni

Lautaro Martinez ieri non ha giocato con la sua Argentina la sfida disputata contro il Paraguay. Nelle ultimissime ore, i medici dell’Albiceleste e quelli nerazzurri si sono contattati per valutare le sue condizioni

LAUTARO MARTINEZ − Queste le parole di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport: «Ci sono stati dei contatti tra i medici di Argentina e Inter. Lautaro Martinez è stato tenuto a riposo precauzionale per un leggero sovraccarico muscolare. Oggi ci sarà l’allenamento dell’Albiceleste e il Toro dovrebbe farne parte. Se così confermato, sospiro di sollievo per l’Inter. Perderlo sarebbe una brutta tegola contro Lazio, Sheriff e Juventus».

SANCHEZ − Barzaghi ha fatto il punto anche sul cileno: «Se andiamo a vedere i numeri dell’attacco Inter, ok Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Gli altri hanno fatto molto di meno. Anche Joaquin Correa che, nonostante le due reti all’esordio, ha giocato pochi minuti. Alexis Sanchez ha giocato meno di 60′ e chiede spazio. L’Inter è con le dita incrociate perché quando va in Nazionale solitamente torna sempre acciaccato. Ieri ha giocato 90′ col Cile. Vediamo se sarà a disposizione per la Lazio, serve anche lui per il prossimo tour de force dell’Inter».