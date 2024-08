Lautaro Martinez ‘completa’ l’Inter: al puzzle ora solo 2 pezzi − CdS

L’Inter campione d’Italia è finalmente rientrata. Oggi il capitano Lautaro Martinez varcherà le porte di Appiano Gentile per mettersi a disposizione del mister.

AL COMPLETO – Oggi ad Appiano Gentile si rivedrà il capitano Lautaro Martinez, l’ultimo tassello dell’Inter campione d’Italia. Il Toro va ricompattare l’intero gruppo e ora Simone Inzaghi potrà lavorare col suo gruppo al completo, in attesa degli ultimi due tasselli da riempire entro il 31 agosto. L’argentino ha anticipato il suo rientro e nei prossimi giorni firmerà anche il rinnovo di contratto, così come Denzel Dumfries. Al netto degli infortuni, Taremi, Zielinski e Arnautovic, la rosa è praticamente completa. Inzaghi potrà contare su due formazioni composte dal titolare e dalla sua alternativa.

All’Inter manca un solo doppione e cerca la quinta punta

SOLO DUE TASSELLI – L’Inter è definita in tutti i reparti partendo dalla difesa fino ad arrivare all’attacco, anche se qualcosa da qui al 31 agosto qualcosa si potrà fare. Tra i pali, c’è Yann Sommer e il suo nuovo secondo Josep Martinez, mentre il ruolo da terzo sarà occupato nuovamente da Di Gennaro. In difesa, da destra verso sinistra, Inzaghi potrà contare su Pavard, Bisseck, Darmian, Acerbi, de Vrij e Bastoni. Solo quest’ultimo ad oggi è privo del suo alter ego. Tra gli esterni, Inzaghi ha disposizione Dumfries e Darmian a destra; Dimarco e Carlos Augusto a sinistra. E da fine ottobre anche Buchanan. A centrocampo poi la filastrocca Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan con le alternative Frattesi, Asllani e Zielinski. Infine, in attacco il duo titolare Lautaro Martinez e Thuram ha in Taremi e Arnautovic le loro rispettive riserve. L’austriaco però è in bilico e se uno tra lui o Correa dovesse partire allora ecco che Marotta e Ausilio si fionderebbe su un’altra punta. Insomma, mancano solamente due pezzi per completare il puzzle. Per il resto la rosa è fatta.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia