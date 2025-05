Lautaro Martinez, a Como il tagliando per Monaco? Una condizione – CdS

Lautaro Martinez ieri ha fatto lavoro differenziato sul campo e probabilmente lo farà anche oggi. L’obiettivo è fargli fare un breve spezzone a Como, prima della finalissima di Champions League a Monaco. Ma non è detto.

ULTIMA PAROLA – Su Lautaro Martinez c’è un diktat ben preciso: non correre rischi. Il capitano dell’Inter non tocca campo dallo scorso 6 maggio, ovvero dall’epica semifinale di ritorno di Champions League. Dopo quella partita sono arrivate due non convocazioni di fila contro Torino e Lazio. In campionato, l’ultima apparizione del Toro è datata 27 aprile, ossia Inter-Roma 0-1. Il capitano ieri ha fatto lavoro differenziato sul campo e probabilmente, riferisce il Corriere dello Sport, lo farà anche oggi. Simone Inzaghi lo vorrebbe portare a Como per testarlo in vista della finale di Champions League contro il PSG. L’obiettivo prioritario del Toro è proprio la finale tedesca del 31 maggio. Non vuole perdersela per nulla al mondo. Ma non è detto ancora che il capitano possa giocare anche un breve spezzone a Como. Non si vogliono correre rischi inutili.

Lautaro Martinez in dubbio per Como-Inter, domani l’ultima parola

NUMERI – Per l’ultima parola bisognerà aspettare la giornata di domani, che sarà già vigilia di Como-Inter. Al Sinigaglia, i nerazzurri chiuderanno la propria stagione. Per diventare campioni d’Italia, dovranno battere la formazione di Cesc Fabregas e sperare in un insperato e praticamente impossibile passo falso (una non vittoria) del Napoli in casa contro il Cagliari già salvo. Lautaro Martinez proverà comunque ad esserci. Il Toro in questa stagione ha trascinato l’Inter in Champions League con 9 gol in 13 partite, mentre in Serie A si è svegliato dalla seconda metà di stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia