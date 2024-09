Lautaro Martinez come l’Inter: dalle parole ai fatti! Ripartenza – CdS

Si è risvegliata l’Inter così come il suo capitano e bomber Lautaro Martinez. Contro l’Udinese finisce 2-3 e adesso testa alla Champions League.

DUE SPUNTI – La sconfitta contro il Milan nel derby aveva fatto male, bisognava ripartire subito con una vittoria. Detto fatto. L’Inter di Udine vince meritando. Poteva finire con un punteggio molto più ampio e “tranquillo”, ma causa qualche errore individuale (pecca ancora persistente), alla fine al Bluenergy è finita solamente 2-3. Due le notizie liete del pomeriggio friulano: appunto il ritorno alla vittoria dopo le critiche post derby e la nuova partenza di Lautaro Martinez. Dopo un lunghissimo digiuno lungo 141 giorni, l’argentino ha nuovamente timbrato in campionato: una doppietta da Toro scatenato. Il primo è un gol fortunoso, come solo gli attaccanti in perenne crisi realizzativa sanno fare, il secondo è una perla alla Lautaro Martinez.

L’Inter vince e Lautaro Martinez si sblocca, ma ancora c’è qualche problemino

MIGLIORARE – Una vittoria importantissima e fondamentale, che permetterà all’Inter di presentarsi martedì sera in Champions League con la Stella Rossa con un altro piglio. Inzaghi si è detto soddisfatto dalla prestazione dei ragazzi, anche se bisognerà assolutamente eliminare le disattenzioni difensive. I numeri parlano chiaro: l’Inter in questo campionato, dopo sei partite, ha preso sette gol e in almeno uno di questi c’è stato un errore individuale. Inoltre di questi sette gol subiti, tre sono stati di testa. Insomma, qualcosa non va. Anche ieri Bisseck si è perso l’uomo facendosi infilare da Kabasele per il momentaneo 1-1.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno