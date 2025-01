Lautaro Martinez come Adriano e occhio a quel precedente – CdS

Lautaro Martinez ha trovato ieri sera la terza marcatura consecutiva in settimana, dopo quelle contro Bologna ed Empoli. E c’è un precedente che fa sognare l’Inter.

ANCORA LUI – Lautaro Martinez ha raggiunto ieri sera Adriano nella classifica marcatori all-time dei giocatori dell’Inter in Champions League. Il Toro, segnando ieri contro lo Sparta Praga in Champions League, è arrivato a quota 14 gol. Si tratta del terzo gol settimanale dopo quelli a Bologna ed Empoli. Il Toro è ufficialmente tornato e finalmente sta trascinando la sua Inter a suon gol. Si tratta di una delle notizie più importanti per Simone Inzaghi, che per tutta la prima parte di stagione ha dovuto fare a meno del suo lider maximo, in termini realizzativi. A proposito del gol messo a referto ieri sera a Praga, il Corriere dello Sport rilancia un vecchio precedente, che fa sognare il popolo nerazzurro.

Lautaro Martinez e quel gol a Praga che fa sognare l’Inter

PRECEDENTE – Lautaro Martinez ha nuovamente segnato a Praga, dopo averlo fatto nel 2019 contro lo Slavia. In quel caso mise a segno una doppietta. Inoltre, ricorda il quotidiano romano, l’Inter raggiunse poi la finale (non della Champions ma dell’Europa League), che si disputò guarda caso in Germania, proprio come quest’anno. Vista così, è una contingenza da non tralasciare. Dato che questa Inter, verosimilmente, vuole tutto.

