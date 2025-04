Lautaro Martinez col Bayern Monaco dà l’esempio in difesa

Bayern Monaco-Inter porta la firma di Lautaro Martinez. Ma il contributo del capitano è andato ben oltre il gol. Anzi, il suo esempio è arrivato dalla fase difensiva.

ESEMPIO IN CAMPO – Lautaro Martinez è stato protagonista assoluto della vittoria col Bayern Monaco. Di più: ha fornito una prestazione da vero capitano. Da giocatore che riconosce il momento, la partita di peso, la serata importante. E di conseguenza alza il suo livello di gioco. Con un fatto da evidenziare: il Toro ha dato l’esempio a partire dall’impegno difensivo.

SACRIFICIO DIFENSIVO – Sia chiaro che Lautaro non fa mai mancare il suo apporto in non possesso. La sua presenza in pressing e in copertura è tanto costante da essere proprio un tratto distintivo del suo gioco. Col Bayern però ha fatto un ulteriore passo in avanti. Dando ancora di più. Sacrificandosi in certi momenti come un mediano.

COME UN MEDIANO – Il primo indizio ce lo fornisce la sua heatmap, presa da Sofascore:

Notate bene che l’Inter attacca da destra a sinistra. Significa che Lautaro ha passato più tempo nella metà campo difensiva che in quella offensiva. Come un mediano. Poi ci sono i numeri. L’argentino ha messo insieme 2 contrasti, 2 intercetti, 2 spazzate, una respinta, 3 falli subiti e ben 10 duelli a terra, di cui 6 vinti. Una prova di fisico e sostanza. Di esempio nel sacrificio. Da capitano.