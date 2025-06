Lautaro Martinez: «Chivu? Pensiamo allo stesso modo! Inter, voltare pagina»

Lautaro Martinez carica i suoi in vista dell’esordio al Mondiale per Club e cita anche il nuovo allenatore Cristian Chivu.

CHIVU – Lautaro Martinez ha parlato dal ritiro dell’Inter al campus UCLA alla vigilia di Monterrey-Inter (orario conferenza Chivu): «Ci saranno delle difficoltà sicuramente, perché questa è una competizione nuova, ci sono squadre di tutti i continenti, quindi sarà una bella cosa. Con il mister ci siamo sentiti al telefono prima, abbiamo parlato un po’ delle sue idee di gioco e di lavoro e siamo tanto d’accordo, perché pensiamo allo stesso modo. È un allenatore che vuole vincere con quella mentalità e queste cose a noi piacciono».

VOLTARE PAGINA – Lo stesso Lautaro Martinez è ritornato sulla finale di Monaco: «Quello che è passato è stato duro, però non c’è tempo, e il pensiero di tutto quello che è successo ci sarà. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare a questa nuova competizione che inizia. Dobbiamo pensare a prepararci bene per la prossima partita, che sarà l’inizio di una nuova competizione che per noi è importante».

FORTI DI TESTA – Infine, da leader, Lautaro Martinez ha chiosato: «Sarà importante essere forti mentalmente. Dobbiamo prendere subito idea di ciò che pretende il mister. La cosa più importante è essere forti di testa e voler vincere».