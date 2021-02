Lautaro Martinez, cercasi tris: l’ultimo step passa dalla continuitÃ 

Lautaro Martinez, cercasi tris: l’ultimo step passa dalla continuità

Lautaro Martinez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Lautaro Martinez è stato un grande protagonista del derby vinto dall’Inter 3 a 0. L’attaccante argentino ha realizzato una doppietta fornendo anche una grandissima prestazione al servizio della squadra.

NUMERI – Lautaro Martinez ha realizzato 13 gol in 23 partite giocate in questa Serie A. L’attaccante nerazzurro ha segnato nelle ultime due sfide di campionato contro Lazio e Milan. La “doppietta” quest’anno gli è riuscita già a novembre contro Torino e Atalanta e a cavallo tra il 2020 e il 2021 contro Hellas Verona e Crotone. In mezzo 13 match in cui l’argentino non è andato a segno. Ci sono però altri due dati da analizzare: il primo è che solo a inizio stagione Lautaro Martinez è andato a segno per tre partite consecutive (Fiorentina, Benevento e Lazio all’andata, ndr), mentre solo nell’ultimo periodo ha segnato in una sola partita (Benevento al ritorno, ndr), a secco per un solo match (Fiorentina) e poi tornato subito al gol.

ULTIMO STEP – Nelle ultime partite sembra quindi essersi invertita la tendenza di un Lautaro Martinez che segna tanto per 2 partite e poi si spegne per 4-5 partite a livello realizzativo e non solo. L’argentino domani contro il Genoa è però chiamato al tris. Come abbiamo visto in questa stagione è successo solo una volta, mentre siamo a 0 nelle prime due stagioni con la maglia dell’Inter. Con Antonio Conte il numero 10 nerazzurro è migliorato tantissimo, lui stesso non smette di ringraziare il proprio allenatore in ogni occasione per la crescita, soprattutto mentale, fatta. Dopo la testa, con le prestazioni che nell’ultimo periodo hanno fatto la differenza, ora tocca quindi alla continuità: caratteristica fino ad oggi mancata. Le qualità non mancano, la voglia di crescere neanche e il Toro non ha mai tradito da questo punto di vista. L’ultimo step chiama: come sempre sarà il campo a rispondere.