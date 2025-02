Lautaro Martinez si carica l’Inter sulle spalle! E ora no tregue – CdS

L’Inter è stanca e quasi sulle gambe, ma con l’orgoglio e il carisma del suo capitano Lautaro Martinez ha conquistato il primo posto in classifica. Posizione da difendere, perché nei prossimi 20 giorni ci si gioca la stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

PRIMATO – Quasi in modo insperato l’Inter da ieri pomeriggio si trova in vetta solitaria alla classifica. Insperato perché dopo le sconfitte contro Fiorentina e Juventus, vedere i nerazzurri al primo posto prima dello scontro diretto con il Napoli era difficile immaginarlo. Invece, ieri è successo il ribaltone: il Napoli cade a Como sotto i colpi dei ragazzi terribili di Cesc Fabregas e la Beneamata, grazie al successo contro il Genoa (faticosissimo) guadagna il primato solitario. Non accadeva dall’ultima giornata della passata stagione, quella chiusa con la seconda stella. Ora bisognerà difenderlo con le unghie e con i denti dall’assalto delle rivali, Napoli e Atalanta, che avranno la possibilità di giocare solamente per il campionato.

Lautaro Martinez a trascinare l’Inter: venti giorni di fuoco!

LIDER MAXIMO – Il trascinatore di questa Inter stanca e poco brillante non può che chiamarsi Lautaro Martinez. Il capitano si sta caricando la squadra sulle spalle e sabato sera grazie al colpo di testa su corner di Calhanoglu ha regalato la vetta ai nerazzurri. La Beneamata, atleticamente, non è al top e ciò è dovuto anche ai tantissimi impegni. Nei prossimi venti giorni, il calendario sarà praticamente infuocato. In sequenza, l’Inter affronterà la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia (domani), il Napoli, poi il Feyenoord a Rotterdam, il Monza, nuovamente il Feyenoord a San Siro e infine l’Atalanta il 16 marzo. Insomma, in 20 giorni l’Inter si gioca la stagione. Ma con un Lautaro Martinez così nulla è impossibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno