Lautaro Martinez: «Cancellare quello che è successo! Tifosi, crediate in noi»

Lautaro Martinez da capitano e leader parla prima di Barcellona-Inter. Il Toro chiama in appello compagni e tifosi in vista della grande sfida di Champions League. Ecco le parole dell’attaccante argentino, che stasera guiderà i suoi.

CANCELLARE LE SCONFITTE – Lautaro Martinez, su Prime Video, ha parlato della partita tra Barcellona e Inter di Champions League. Il Toro vuole dimenticare le tre sconfitte di fila contro Bologna, Milan e Roma e chiama alla riscossa i suoi: «Abbiamo parlato tantissimo tra di noi perché non ci capitava da tanto tempo di perdere tre partite di fila, ma adesso dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento e la mentalità giusti perché siamo una grande squadra. C’è benzina ed energia, perché abbiamo voluto arrivare in fondo a tutte le competizioni. Ora cancellare tutto quello che è successo e andare avanti».

Lautaro Martinez carica i tifosi dell’Inter

CREDERE – Lo stesso Lautaro Martinez ha risposto così alla domanda sui tifosi nerazzurri e sul perché devono credere a questa impresa della squadra: «Serve coraggio sempre, se hai più voglia dell’avversario puoi vincere. I tifosi devono credere in noi, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi anni, il gruppo ha sempre dato tutto e siamo pronti per la sfida contro il Barcellona».