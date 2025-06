Lautaro Martinez a caccia del sogno americano: domani in gruppo – CdS

Lautaro Martinez si prepara ad unirsi al gruppo della nuova Inter di Chivu per il Mondiale per Club. Il Toro, ben riposato dopo 180′ in panchina, vuole prendersi l’America.

IN GRUPPO – Il sogno americano dell’Inter di Chivu è iniziato ieri con la partenza da Malpensa alle 11 del mattino, mentre quello di Lautaro Martinez comincerà prevedibilmente domani, quando si unirà al gruppo. Il Toro argentino è reduce da due panchine con l’Argentina, senza giocare neanche un minuto. Zero minuti contro Cile e Colombia. Lionel Scaloni lo ha voluto preservare, dopo che era rientrato proprio in extremis per la finale di Champions League. Ora Lautaro insegue il Mondiale per Club, trofeo che l’Inter proverà a vincere già iniziando col piede giusto giorno 18 quando affronterà il Monterrey.

Lautaro Martinez ritrova l’America, ma stavolta con l’Inter

DI NUOVO – L’America Lautaro Martinez la conosce bene. Visto, che praticamente un anno fa sbarcava negli States con l’Argentina per la Copa America. Una competizione dove il capitano dell’Inter divenne assoluto protagonista, vincendola anche con il titolo di capocannoniere del torneo. Adesso ci riprova. In panchina non ritroverà più Simone Inzaghi, ma Cristian Chivu. E il Toro, questo è sicuro, sarà il primo di tutti a dare una mano al suo nuovo allenatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia