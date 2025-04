Lautaro Martinez e Barella: a Barcellona, l’Inter ritrovi i suoi campioni – CdS

Meno uno al grande match tra Barcellona e Inter. I nerazzurri, dopo tre sconfitte di fila, devono rialzare la testa. E per farlo hanno bisogno di capitano, Lautaro Martinez, e vice Nicolò Barella.

MODELLO BAYERN – Per ritrovare la dritta via e risolvere questo allarmante deragliamento, l’Inter ha bisogno di ritrovare i suoi campioni, le sue colonne. Ovvero il capitano Lautaro Martinez e il vice Nicolò Barella. Nelle ultime tre partite senza successo e senza gol, la squadra di Simone Inzaghi ha patito anche la condizione fisica non proprio brillantissima dei suoi due uomini più importanti. Il capitano, complice anche l’infortunio di Marcus Thuram (oggi allenamento decisivo dopo i progressi di ieri), ha dovuto sorreggersi sulle spalle tutto l’attacco interista. Né Mehdi Taremi, né tantomeno Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno saputo sostituire al meglio il francese. Ora serve il vero Lautaro, quello delle grandi notte europee. Insomma quella della doppia serata col Bayern Monaco.

Non solo Lautaro Martinez, l’Inter ritrovi i veri Barella e Dimarco

PILASTRI – E lo stesso vale per Barella. Il centrocampista è la dinamo capace di caricare se stesso e i compagni. Ma tra Bologna e Roma, più il derby, il sardo è apparso scarico e con poche energie. La speranza è che si ritrovi nella notte più importante, quella del Montjuic. L’Inter ha bisogno del Barella formato Bayern Monaco, ovvero quel giocatore capace di incantare l’Allianz Arena e brillare una settimana dopo pure a San Siro. Oltre a Lautaro Martinez e Barella, però, non bisogna neanche dimenticare Federico Dimarco. Dal post infortunio, l’esterno non è più riuscito a ritrovare la forma ideale. Domani potrebbe essere preferito a Carlos Augusto, ma il contributo di “Dimash” sarà comunque molto importante.

