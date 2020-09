Lautaro Martinez-Barcellona, riunione chiave tra Inter e agenti a Milano

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Il Barcellona non avrebbe voglia di mollare sul fronte Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e obiettivo numero uno per sostituire il partente Luis Suarez

INDISCREZIONE – Ancora sirene dalla Spagna sul futuro dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. Stando a quanto riportato da Sport, nei prossimi giorni gli agenti del centravanti argentino dovrebbero sbarcare a Milano per incontrare il club nerazzurro. Sul tavolo la possibile cessione del loro assistito alla società blaugrana. I contatti tra i vertici delle due squadre sarebbero continui. La distanza economica però sarebbe ancora elevata. Offerta degli spagnoli di 65 milioni di euro più un giocatore. Richiesta nerazzurra di 85 milioni. Il Toro gradirebbe la compagine catalana, ma non avrebbe intenzione di andare allo scontro con quella meneghina, con cui potrebbe esserci un rinnovo a cifre consistenti. Secondo il quotidiano iberico, la svolta potrebbe esserci con l’entrata in campo del giocatore che potrebbe sbloccare l’affare.