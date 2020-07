Lautaro Martinez-Barcellona, no offerte. Sanchez, discorso difficile – Sky

L’Inter è impegnata tra campo e mercato. Lautaro Martinez rimane un obiettivo concreto del Barcellona. I nerazzurri, inoltre, sono impegnati nella trattativa con il Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez. Messi, invece, rimane utopia. Gli aggiornamenti di Riccardo Re, per “Sky Sport”

UTOPIA – Gli aggiornamenti sul mercato dell’Inter da Riccardo Re per “Sky Sport”: «Lautaro Martinez è da sempre nel mirino del Barcellona. Appena torna a segnare tornano, inevitabilmente le voci. L’argentino aveva una clausola da 111 milioni che andava esercitata entro il 7 luglio. La clausola non è stata esercitata, da quel momento l’Inter ha sempre più potere contrattuale. Marotta non si farà mettere all’angolo, l’Inter potrebbe proporre un rinnovo. Al momento non ci risulta di un’offerta. I nerazzurri non accettano offerte a ribasso. Sanchez? Il discorso è complicato da più fattori. L’ingaggio, importante, da 55 milioni lordi dal Manchester United più la situazione del cartellino, gli inglesi vogliono un indennizzo corposo. Vista la necessità dell’Inter di avere il giocatore in Europa League, la situazione è complicata. Messi? Utopia, fantacalcio, come detto ieri da Marotta. L’argentino, al termine di ogni stagione, ha la possibilità di liberarsi dai blaugrana in maniera gratuita. Avrebbe dovuto farlo entro maggio, ma non lo ha fatto. L’intenzione è quella di continuare con la squadra spagnola».