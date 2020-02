Lautaro Martinez-Barcellona, Marotta ha una strategia. Inter chiara – CdS

Condividi questo articolo

Secondo il “Corriere dello Sport”, Giuseppe Marotta avrebbe in mente di non rinnovare il contratto di Lautaro Martinez. Il Barcellona ha intensificato i contatti nell’ultimo periodo. Ma Antonio Conte vuole tutti concentrati sul campo. Discorsi rimandati all’estate

NESSUN CASO – Può un attaccante essere giudicato solamente per la sua capacità di andare in gol? È una domanda criptica, perché costringe una determinata filosofia di gioco (e di valutazione) nel venire allo scoperto, ma al tempo stesso è questione piuttosto essenziale del pallone. Se segni, va tutto bene, se non segni, c’è qualcosa che non va. Lautaro Martinez è alla quarta partita consecutiva senza gonfiare la rete, ma parlarne come se fosse a secco da un’era non è premessa necessaria né voluta. L’Inter è pazza del suo ‘Toro’, anche quando non vede rosso e inizia a respirare con affanno. È soltanto questione di tempo e l’argentino tornerà ad essere il cannoniere implacabile visto fino all’epilettico pareggio col Cagliari. Niente allarmismo, dunque, anche se una virulenta suggestione minaccia i pensieri dei tifosi. Da quando il Barcellona ha iniziato a muoversi, silenzioso come un gigante in cristalleria, Lautaro Martinez ha smussato le spade. Coincidenza? Distrazione? Difficile dirlo, molto più sicuro limitarsi alle constatazioni, piuttosto che avventurarsi dentro spinose congetture.

STRATEGIE – Il mondo blaugrana è pazzo dell’argentino. Lionel Messi ne ha parlato apertamente come futuro compagno di squadra, mentre la dirigenza si muoveva con l’entourage dell’ex Racing. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta erano stati “approcciati” già a fine dicembre, quando il tavolo Arturo Vidal era ancora in piedi. La volontà del Barcellona è quella di aprire una trattativa chiara con l’Inter, onde evitare ripercussioni mediatiche eccessive come per l’affare Antoine Griezmann. Proprio l’ex Atletico Madrid sarebbe coinvolto in questa colossale operazione, come principale contropartita tecnica gradita ai nerazzurri. La strategia di Marotta, in tal senso, è piuttosto chiara: inutile distrarre Lautaro con proposte di rinnovo insistenti. Alzare l’ingaggio, e di conseguenza la clausola, non fermerebbe il Barcellona, che è comunque considerato un club amico e le contropartite tecniche possono far gola. Tutto rimandato a fine campionato, dunque, col placet di Antonio Conte a far da sfondo alle manovre di mercato. Il tecnico vuole tutti concentrati sul medesimo obiettivo. L’Olimpo blaugrana, per Lautaro Martinez, può aspettare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti