Lautaro Martinez-Barcellona, Inter rassegnata! Contropartite ed erede

L’Inter sarebbe ormai entrata nell’idea di non riuscire a trattenere Lautaro Martinez, visto il suo probabile addio al Barcellona

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, Lautaro Martinez sarebbe ormai l’obiettivo primario del Barcellona per il calciomercato estivo. L’attaccante argentino sarebbe addirittura avanti a Neymar, su cui però non sarebbe escluso un assalto dei blaugrana verso fine mercato. Tornando al centravanti nerazzurro, l’Inter sarebbe ormai rassegnata a vederlo partire in direzione Catalogna. E questo nonostante il mancato pagamento della clausola da 111 milioni di euro. Contatti tra le due società sarebbero in corso. Gli spagnoli infatti potrebbero inserire delle contropartite tecniche nella trattativa. Ad esempio Cucurella o Alena oppure Arturo Vidal, Junior Firpo o Nelson Semedo. Dal canto suo, il club meneghino sarebbe già alla ricerca di un sostituto all’ex Racing. Oltre al discorso Olivier Giroud, i nomi in lista sarebbero quelli di Timo Werner, Luka Jovic, Anthony Martial e Victor Osimhen.