Lautaro Martinez-Barcellona, Inter non convinta delle contropartite: i motivi

Lautaro Martinez piace molto al Barcellona (vedi articolo), che però oppone resistenza al pagamento della ricca clausola da 111 milioni di euro. Proprio per questo il club blaugrana starebbe cercando di inserire delle contropartite tecniche, ma l’Inter non sembra convinta. Di seguito quanto riportato da “Sky Sport”

NODO – Lautaro Martinez è il grande obiettivo del Barcellona che però starebbe tentando di abbattere un po’ i costi dell’operazione attraverso l’inserimento di contropartite tecniche. Proprio queste ultime, al momento, rappresentano un freno per l’Inter: “Il problema, al momento, è proprio questo. Finora le contropartite valutate non soddisfano: qualcuna per questioni tecniche, ritenendosi l’Inter coperta in determinati ruoli, qualcuna per questione di incastri economici che poi sono alla base dell’operazione, qualcun’altra perché alcuni calciatori non gradiscono il trasferimento in Italia. I nerazzurri, ovviamente, non hanno fretta. Il Barcellona, invece, vuole dare l’accelerata alla trattativa ma ora c’è da sciogliere questo nodo legato alle contropartite”.

Fonte: sport.sky.it