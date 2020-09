Lautaro Martinez, Barcellona ha preso una decisione: il suo futuro

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Il Barcellona avrebbe finalmente preso una decisione definitiva sull’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez: la scelta del club blaugrana

SCELTA – Non ci sarebbero praticamente più dubbi sul futuro di Lautaro Martinez. Salvo clamorosi colpi di scena, l’attaccante dell’Inter continuerà a vestire la maglia nerazzurra quantomeno per tutta la stagione appena iniziata. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Barcellona si sarebbe tirato indietro ne alla corsa al centravanti argentino. La società catalana avrebbe preso questa decisione a causa della valutazione elevata della squadra nerazzurra (90 milioni di sterline circa) e delle incertezze finanziarie che la riguardano. Gli spagnoli potrebbero dunque virare su Memphis Depay del Lione per sostituire Luis Suarez, finito all’Atletico Madrid, nel reparto offensivo.

Fonte: Charlotte Daly – DailyMail.co.uk