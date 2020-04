Lautaro Martinez-Barcellona, due offerte Inter per rinnovo. Obiettivo chiaro

Recentemente l’Inter avrebbe messo sul piatto di Lautaro Martinez, attaccante nel mirino del Barcellona, due offerte di rinnovo del contratto

PUNTO – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, dietro a questi due offerte da parte dell’Inter per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez ci sarebbe uno scopo ben delineato. Il club nerazzurro infatti vorrebbe eliminare del tutto la clausola rescissoria del centravanti argentino, ma non per trattenerlo. La società meneghina sarebbe consapevole della volontà dell’ex Racing di vestire la maglia del Barcellona. Per questa ragione vorrebbe tentare di monetizzare il più possibile.

PIANO – Per cercare di riuscire a mettere in atto questa strategia, sarebbero state due le offerte dei nerazzurri al 22enne. Una prontamente rifiutata, mentre l’altra prevederebbe il raddoppio dell’attuale contratto. Si giungerebbe dunque a 4 milioni di euro a stagione. Un importo che però sarebbe lontano da quanto potrebbe proporre la società catalana, vale a dire 7 milioni di euro per 5 stagioni, più altre 2 anni come opzione. Intanto da segnalare i giocatori che potrebbero entrare nella trattativa come contropartite tecniche. Si tratterebbe Semedo, Carles Alena, Rakitic ed Arturo Vidal.