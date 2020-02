Lautaro Martinez-Barcellona, contropartite intrigano l’Inter – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulla trattativa Lautaro Martinez-Barcellona. I media nazionali hanno registrato i primi contatti tra l’entourage del giocatore e i catalani. L’Inter potrebbe essere stuzzicata da eventuali contropartite di spessore. Ecco i dettagli di una trattativa ancora in fase embrionale

BOOM – La notizia più calda delle ultime ore è stata confermata anche da quotati media nazionali (QUI i dettagli). Lautaro Martinez è stato avvicinato dal Barcellona per impostare una trattativa da definirsi in estate con l’Inter. I contatti tra le due società non sarebbero ancora avvenuti, ma l’impressione è che i blaugrana siano disposti a tutto pur di assicurarsi il bomber argentino. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, ci sarebbe anche il Real Madrid in corsa per il ‘Toro’. I catalani, tuttavia, si sono già rimboccati le maniche. L’Inter è inchiodata da un rinnovo di contratto necessario, che conLautaro Martinez non è stato ancora discusso. Ecco perché il Barcellona ha cominciato a seminare zizzania. La grossa novità (anticipata già ieri, QUI) sarebbe la valutazione dell’ex Racing: non più 111 milioni cash, ma una valutazione anche più alta con l’inserimento di succulente contropartite.

NOMI PESANTI – La clausola di fuga, imposta dall’Inter, è valida nell’arco delle prime due settimane di luglio. Il Barcellona, però, sembra disposto a mettere sul piatto i nomi altisonanti di Antoine Griezmann e Arthur Melo, oltre al gioiello di casa blaugrana Carles Aleña. Resta da capire in che termini l’Inter sia disposta a privarsi di Lautaro Martinez, premesso che Giuseppe Marotta ha più volte adottato questo tipo di strategia alla Juventus. La vendita di un pezzo da novanta per finanziare la costruzione di una rosa super competitiva. Da valutare resterebbe l’unicità dello stesso Lautaro: se l’Inter crede di poterne coprire l’assenza con un altro fuoriclasse, Marotta non verserà lacrime amare e alzerà la posta col Barça. Ma allo stesso tempo, la sensazione è che il ‘Toro’ abbia ancora margini di crescita importante. Dunque, per quale motivo arrestarne così bruscamente la fioritura in nerazzurro?

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno