Lautaro Martinez attende accertamenti in Argentina dopo Atalanta-Inter

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha raggiunto i suoi connazionali in ritiro. In Argentina – precisamente l’emittente TyC Sports – assicurano che l’attaccante dell’Inter verrà valutato dal punto di vista fisico dopo i fastidi patiti nell’ultimo weekend di Serie A

SOTTO OSSERVAZIONE – L’ultima sosta per le nazionali dell’anno 2020 è iniziata ufficialmente oggi. Tra i nerazzurri da monitorare, Lautaro Martinez è arrivato nel ritiro dell’Argentina a Ezeiza. Qui verrà sottoposto ad accertamenti in seguito al problema muscolare accusato poco prima dell’inizio di Atalanta-Inter (vedi articolo). L’attaccante argentino dell’Inter già nelle prossime ore si sottoporrà alle prime valutazioni dello Staff Medico della Nazionale Argentina. Le condizioni di Lautaro Martinez saranno testate in vista delle due partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Paraguay e Perù. E sarà in campo solo se avrà recuperato del tutto dal fastidio. L’Inter attende novità dall’Argentina sul suo numero 10.