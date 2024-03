Lautaro Martinez-Atletico Madrid, a 6 anni dal no: conto aperto − CdS

Domani Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Lautaro Martinez a guidare la Beneamata nello stadio che poteva essere suo.

LA NOCHE DEL TORO − Meno uno ad Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A guidare la Beneamata ovviamente Lautaro Martinez, carico a pallettoni dopo aver ricaricato le energie fisiche e mentali a Bologna, gara in cui è rimasto in panchina per 90′. Non accadeva da dicembre 2021 che il Toro rimanesse seduto a guardare i compagni giocare. L’Inter dovrà difendere l’1-0 maturato all’andata a San Siro. Per farlo servirà appunto un Lautaro in grande formato. In terra spagnola, l’argentino ha un certo feeling tanto da aver segnato già quattro reti tra le varie edizioni della Champions League: due al Barcellona, una al Real Madrid e una alla Real Sociedad. Domani ritrova l’Atletico Madrid, a cui sei anni fa disse no per poi sbarcare all’Inter. Il Civitas Metropolitano poteva essere il suo stadio, adesso l’obiettivo è quello di purgarlo per la prima volta in modo da spianare la strada dell’Inter verso i quarti. La “noche’ del Toro è servita: c’è un ‘Cholo’ Simeone da incornare.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia