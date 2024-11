Lautaro Martinez: «Argentina, risultato negativo. Ci rialzeremo!»

Lautaro Martinez conferma ancora una volta il suo istinto da goleador, ma la sua rete non è sufficiente per evitare una sconfitta sorprendente dell’Argentina contro il Paraguay. Dopo la partita, l’attaccante e capitano dell’Inter è tornato a parlare della sua Nazionale.

SCONFITTA IN RIMONTA – Schierato titolare nel tridente d’attacco insieme a Lionel Messi e Julian Alvarez, Lautaro Martinez ha aperto le marcature sfruttando al meglio un’azione costruita nei primi minuti di gioco. Un gol che sembrava mettere la partita sui binari giusti per l’Argentina, ma che si è rivelato inutile di fronte alla determinazione e alla grinta del Paraguay, capace di ribaltare il risultato e ottenere una vittoria preziosa. Le sue giocate, però, non sono bastate a nascondere le difficoltà della squadra di Scaloni, che ha faticato a imporre il proprio ritmo e a concretizzare le occasioni create.

Lautaro Martinez a segno con l’Argentina, ma perde. Le sue dichiarazioni

DOPO AL PARTITA – Dopo la partita, Lautaro Martinez ha mantenuto un atteggiamento positivo, sottolineando la necessità di guardare avanti con fiducia. Le sue parole pubblicate attraverso il suo account Instagram ufficiale: «Risultato negativo, ma bisogna recuperare le energie per rialzarsi e continuare, pensando che possiamo migliorare come abbiamo sempre fatto. Tutti positivi insieme. Ci vediamo presto in Argentina». Parole che riflettono la mentalità di un leader abituato a non arrendersi di fronte alle difficoltà. Lautaro sa bene che, in un percorso lungo come le qualificazioni mondiali, una sconfitta può essere solo un incidente di percorso, a patto di reagire con la giusta determinazione.