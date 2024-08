Lautaro Martinez in anticipo ad Appiano Gentile. Poi il rinnovo: ore decisive!

Lautaro Martinez ha dimostrato ancora una volta il suo legame indissolubile con l’Inter, rientrando anticipatamente dalle ferie per rispondere all’emergenza nel reparto offensivo nerazzurro. Dopodiché sarà il momento ufficiale dell’annuncio del rinnovo.

RIENTRO – Lautaro Martinez, inizialmente atteso ad Appiano Gentile l’8 agosto, già domani sarà invece a disposizione di Simone Inzaghi e dei compagni di squadra in allenamento, anticipando di due giorni il ritorno dopo le meritate vacanze. Il rientro precoce dell’attaccante argentino non è solo un segnale di professionalità, ma anche l’ennesima dimostrazione di affetto verso il club. Reduce anche dal trionfo in Copa América con l’Argentina, ha vissuto una stagione straordinaria, confermandosi come uno dei pilastri della squadra. L’urgenza della situazione è amplificata dagli infortuni che hanno colpito il reparto offensivo: sia Mehdi Taremi che Marko Arnautovic sono fuori dai giochi, lasciando l’Inter con un attacco ridotto all’osso.

Lautaro Martinez rientra in anticipo, e con lui anche l’ufficialità!

ANNUNCIO IMPORTANTE – L’anticipazione del rientro potrebbe coincidere con un altro importante annuncio: il rinnovo di contratto fino al 2029. Le trattative per il prolungamento erano state concluse prima dell’inizio della Copa América, con un accordo che prevede un ingaggio di 9,5 milioni di euro a stagione più bonus. L’annuncio ufficiale del rinnovo è atteso a breve, con il capitano nerazzurro che dunque continuerà la sua esperienza in nerazzurro ancora per altri anni. L’Inter può dunque contare su un attaccante di grande valore e su un leader che continuerà ancora a vestire la maglia dei Campioni d’Italia.