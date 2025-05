Lautaro Martinez ancora fuori: l’Inter predica cautela. Le ultime – Sky

Lautaro Martinez non si è allenato neanche oggi, quindi salterà anche la partita tra Inter e Lazio. Il Toro lavora in ottica PSG e finale di Champions League.

ANCORA FUORI – L’obiettivo è chiaro: avere Lautaro Martinez al 100% per la finale di Champions League tra PSG e Inter. Il Toro non si è allenato anche oggi, proseguendo il suo lavoro di terapie. Il capitano, a differenza di tre compagni, non ha ancora recuperato dall’elongazione muscolare rimediata contro il Barcellona nella semifinale di andata. Il Toro poi ha stretto i denti, giocando e segnando al ritorno al Meazza. Ma adesso serve preservarlo. Lo staff medico nerazzurro, riferisce Sky Sport, predica cautela. Non bisogna mettere fretta in quanto occorre riavere l’argentino al 100% della forma nella finale di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. Magari, il 26, Lautaro Martinez potrebbe parlare nell’open media day.

Le tempistiche di Lautaro Martinez: a Como o direttamente per PSG-Inter?

TEMPISTICHE – Lautaro salta sicuramente Inter-Lazio, ma da capire se per l’ultima partita di campionato a Como potrà essere quantomeno dei convocati. Ovviamente rimane tutto ancora da valutare. Non sarebbe male, comunque, fargli fare un breve spezzone contro i lariani, prima di buttarlo nella mischia sin dall’inizio nella finalissima di Monaco. Ma ad oggi serve cautela e non affrettare i tempi: l’evento del 31 maggio è troppo importante.