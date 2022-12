Lautaro Martinez, ancora l’agente: «Grazie ad Hakimi! Toro top mondiale»

Lautaro Martinez è impegnato con la sua Nazionale al Mondiale. Il procuratore Camano, oltre alla sue condizioni fisiche (vedi articolo), ha parlato del primo incontro e delle sue qualità

INCONTRO − L’agente Camano rivela il primo tu per tu con Lautaro Martinez. Merito di Hakimi: «Hakimi? È una situazione che è coincisa, loro erano compagni all’Inter. Abbiamo condiviso una bella cena e ci siamo conosciuti. Lauti poi mi ha chiesto se volevo avvicinarmi alla sua carriera, per me è stato un piacere enorme poter rappresentare un ragazzo con valori così solidi e con una carriera davanti così importante».

TOP − Poi sulle qualità del Toro, Camano non ha dubbi: «Lautaro è un ragazzo con una testa fortissima, è sempre stato un tifoso dell’Argentina. Rendo merito a Scaloni che mette davanti la squadra, rispetto ai singoli. Lui continuerà a lottare per avere uno spazio, e ovviamente ora vuole segnare. All’Inter ha giocato al fianco di Lukaku segnando 20 gol, così come Dzeko. È un top mondiale come Julian Alvare, e Haaland. lo vedo totalmente coinvolto con la situazione. Nel momento in cui Scaloni avrà bisogno lui risponderà, anche perché l’Argentina deve laurearsi campione».